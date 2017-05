Dominic Thiem auf Kurzbesuch in Wien

Entspannt und auskunftsfreudig hat sich Dominic Thiem am Dienstag bei einem Medientermin in Wien gezeigt. Der 23- jährige Weltranglisten- Neunte unterzeichnete in Wien einen mehrjährigen Sponsorvertrag als Markenbotschafter der UniCredit Bank Austria AG. Thiem blickte dabei u.a. auf seine erfolgreichen Wochen zurück und hofft nun auf eine Fortsetzung bei den drei großen kommenden Sandplatz- Events.