Dober: "Rapid macht unglaublich viel Spaß!"

E x- Nationalteamspieler Andi Dober ließ sich am Samstagnachmittag mit seiner Freundin Fiona beim Surf Worldcup in Neusiedl am See blicken. Dabei plauderte er mit krone. tv- Reporter Michael Fally über die neue Location in Neusiedl, sein Engagement bei Rapid II und das anstehende Derby gegen die Jung- Austrianer.