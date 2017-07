Die Donauinsel wird zur Beach- Arena

Die Vorbereitungen für die Beachvolleyball- WM haben begonnen. Vom 28. Juli bis zum 6. August verwandelt sich dann die Wiener Donauinsel in eine Beach- Arena. Die besten Beachvolleyballer der Welt werden in Wien um den Weltmeistertitel aufschlagen. Bis es aber zum ersten Aufschlag kommen kann, gibt es noch viel zu tun. Jetzt haben die Aufbaumaßnahmen für das Stadion, in dem 10.000 Leute Platz finden werden, begonnen. Bei Organisator Hannes Jagerhofer ist im Moment die Angst noch größer als die Vorfreude.