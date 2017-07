Das geniale Party- Video unserer EM- Heldinnen

Unglaublich, was unsere ÖFB- Damen bei der EM in den Niederlanden abliefern! Am Sonntag fixierten die rot- weiß- roten Fußballerinnen mit dem Sieg gegen Spanien den Einzug ins Halbfinale. Doch nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den Stadionkatakomben gaben die Mädels Vollgas - zu sehen oben im Video!