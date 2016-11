Das "Geheimprojekt" der Olympiasieger

Das soziale Fußballprojekt "Kick mit" ist das fünfte "Laureus Sports for Good"- Projekt in Österreich. Snowboard- Olympiasiegerin Julia Dujmovits besuchte die Kinder und Jugendlichen in Wien und wurde von "Laureus Academy"- Mitglied Franz Klammer zur Laureus- Botschafterin ernannt. Auch Skisprung- Olympiasieger Thomas Morgenstern war mit von der Partie.