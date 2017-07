Daniel Royer: Doppelpack innerhalb einer Minute

Starke Leistung von Daniel Royer in der amerikanischen Profiliga MLS. Der 27- jährige Steirer traf innerhalb von einer Minute doppelt. Im Match gegen die San Jose Earhquakes traf der ehemalige Austria- & Salzburg- Kicker in den Minuten 90 und 91 zum 4:1 und 5:1- Endstand für sein Team. Die Red Bulls New York liegen in der Eastern Conference nach 19 Runden auf Platz fünf. Royer gelangen bisher sieben Treffer.