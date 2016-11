Brem im Rollstuhl: "Da haut's dich aus den Socken"

Vier Tage nach ihrer schweren Verletzung mit Schien- und Wadenbeinbruch und der damit verbundenen Operation hat sich Eva- Maria Brem am Dienstag in der Privatklinik Hochrum den Fragen von Medienvertretern gestellt. "Ich kenne den Weg. Ich weiß, wie lange er ist und was das für ein Weg ist." Die Riesentorlauf- Weltcupsiegerin fällt für den Rest der Saison aus und weiß: "Bei so einer Verletzung haut's dich schon aus den Socken."