Beachvolleyball- WM: Stahl- Gigant auf Donauinsel

Die Vorbereitungen für die Beachvolleyball- WM in Wien haben begonnen. Von 28. Juli bis zum 6. August verwandelt sich die Wiener Donauinsel in eine riesengroße Beach- Arena. Die besten Beachvolleyballer der Welt werden um den Weltmeistertitel baggern. Bis es aber zum ersten Aufschlag kommen kann, gibt es noch viel zu tun. Jetzt haben die Aufbaumaßnahmen für das Stadion, in dem 10.000 Leute Platz finden werden, begonnen. Organisator Hannes Jagerhofer spricht im Interview mit krone.at- Sportchef Max Mahdalik darüber, warum er jetzt Angst hat.