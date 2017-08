Beach- Wahnsinn! Mit BMX übers Center- Court- Netz

Bei der Beachvolleyball- WM auf der Donauinsel geht's zur Sache - und zwar nicht nur bei den Spielen, sondern auch im Rahmenprogramm. So plant etwa BMX- Ass Senad Grosic am Wochenende eine Mega- Show: Der österreichische Trendsport- Athlet will mit seinem Rad das Netz des Center Courts überqueren. krone.tv- Reporter ließ sich von Grosic auf der Donauinsel vorab in die Faszination BMX einweihen.