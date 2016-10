Ballbub abgeschossen: Mit 204 km/h in Magengrube!

Der arme Balljunge! Beim ATP- Kracher in Schanghai serviert Vasek Pospisil mit 204/km/h ins Out. Und der Ball kracht dem Balljungen direkt in die Magengrube. Pospisils Gegenüber, Grigor Dimitrov, bricht daraufhin kurz ab, tröstet den weinenden Ballbuben und schenkt ihm unter dem Game ein Schweißband als Trost. Eine tolle Geste - und hoffentlich wird der blaue Fleck nicht all zu sehr wehtun ...