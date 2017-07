Aufnahmeritual für John Terry bei Aston Villa

Der langjährige Kapitän des FC Chelsea, John Terry, wechselte vor wenigen Tagen in die zweite Liga zu Aston Villa. Eine Sonderbehandlung erhält der Champions- League- Gewinner von 2012 aber micht. Wie jeder Neuzugang musste auch Terry seinen Kollegen ein Ständchen dar bringen. Der 78- fache englische Teamspieler entschied sich für den Hit "Stand by me" von Ben E. King. Für die ganz große Gesangskarriere hätte es zwar nicht gereicht, aber schämen muss sich Terry für seine Sangeskünste sicher nicht.