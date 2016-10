"Arsch aufreißen!" Rapids Müller platzt der Kragen

Wie dünn der Geduldsfaden in Hütteldorf bereits ist, zeigte sich bei Andreas Müller bei der Pressekonferenz am Donnerstag - Rapids Sportchef konnte die Fragen und Antworten über die sinkenden Formkurven, Verletzungen und Wehwehchen nicht mehr hören, polterte: "Das sind doch alles nur Alibis. Fußball kann in jeder Situation so einfach sein. Geht auf den Platz, reißt euch den Arsch auf. Und haut den Gegner weg."