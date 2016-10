Arnie- Doppelpack und die Wales- Treffer im Video!

Österreich und Wales haben sich in einem packenden WM- Qualifikationsspiel mit 2:2 getrennt. Joe Allen brachte Wales in der 22. Minute mit einem Volley- Hammer 1:0 in Führung, doch Marko Arnautovic sorgte für den Ausgleich! Bitter für das ÖFB- Team: Kurz vor der Pause traf Kevin Wimmer kurios ins eigene Tor. Kurz nach der Pause schlägt Arnautovic wieder zurück und stellt auf 2:2. Hier sehen Sie alles im Video.