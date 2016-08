Anna Veith: "Laufen kann ich noch gar nicht"

Anna Veith trainiert derzeit am Stilfser Joch in Südtirol. Auf Skiern macht sie schon wieder äußerst gute Figur. Ob ihr Comeback schon am 22. Oktober beim Saisonauftakt für am Programm steht, lässt sie allerdings offen. Und sie sagt: "Laufen funktioniert noch überhaupt nicht."