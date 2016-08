Akrobatik pur! Geniales Salto- Tor im Video

Wow! Wirklich schade, dass dieses Tor nicht zählt. Der US- Amerikaner Dylan Prichett- Etter erzielte mit einem Salto über den Tormann den wohl schönsten Treffer bei einem High- School- Turnier in Columbia. Nur leider stand der Nachwuchsspieler dabei im Abseits. Zusätzlich bitter: Das Team von Prichett- Ettner verlor die Partie am Ende noch mit 0:7!