Akademie: Hier "züchtet" Salzburg die Super- Bullen

Spätestens seit dem Halbfinal- Einzug der Jung- Bullen in das Halbfinale der UEFA Youth League ist die Red- Bull- Akademie in Liefering in aller Munde. Dieses Video gewährt interessante Einblicke in die Kaderschmiede des FC Red Bull Salzburg und zeigt, mit welcher Philosophie versucht wird, die hoffnungsvollen Talent über Liefering an die Salzburger Kampfmannschaft heranzuführen.