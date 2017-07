Admira- Kicker feiern ÖFB- Mädels in der Kabine

Angespannte Stimmung in der Umkleidekabine der Admira und das, nachdem man gerade gegen Europacup- Starter SCR Altach mit 4:1 gewonnen hat. Aber auf einem Fernsehr in der Kabine läuft das Elfmeterschießen der ÖFB- Mädels im Viertelfinale der EM gegen Spanien. Als der Aufstieg der Österreicherinnen feststeht, gibt es auch in der Admira- Kabine kein halten mehr.