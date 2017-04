90.000 Fans! Alles bereit für Klitschko vs. Joshua

Beim Boxkampf der Superlative zwischen Wladimir Klitschko und Weltmeister Anthony Joshua liegt am Samstag in London ein K.o. in der Luft. Im mit 90.000 Zuschauern ausverkauften Wembley- Stadion trifft der Titelträger aus Großbritannien mit der K.o.- Quote von 100 Prozent auf den ukrainischen Routinier, der bei 64 Siegen als Profi 53 Knockouts landete.