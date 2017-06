15 Meter nach Trikotzupfer mitgezogen

Beim Match in Norwegen zwischen Tromso Il und Sandefjord versucht Pau Morer seinen Gegenspieler durch Ziehen am Trikot zu stoppen. Dieser will den Konterversuch aber nicht so einfach aufgeben. Nachdem er Morer 15 Meter hinter sich hergezogen hat, gibt er doch auf und der Schiedsrichter entscheidet auf Foul. Aber: Das Trikot hat die Qualitätsprobe bestanden.