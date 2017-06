SPÖ zu Homo- Ehe: "Zeit für Ausreden ist vorbei!"

Trotz der ablehnenden Haltung von ÖVP- Chef Sebastian Kurz will die SPÖ ihre Pläne zur Homo- Ehe weiter vorantreiben. Auch wenn man gesetzlich nur ein paar Buchstaben ändere, könne man damit im Leben von Menschen sehr viel ändern, betonte Frauenministerin Pamela Rendi- Wagner. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde bereits an Vizekanzler Wolfgang Brandstetter übermittelt - dieser könnte bereits im September in Kraft treten.