SPÖ- Wahlkampfstart mit Kern als "Pizza- Kanzler"

"Ich will für euch Politik machen", so beginnt Christian Kern einen am Mittwoch ins Netz gestellten Werbefilm. Der Bundeskanzler spielt in dem Spot einen Pizza- Boten: "Ich komme einfach bei euch vorbei, zu Hause. Wird sicher ein großer Spaß." In der SPÖ- Zentrale wird nicht ganz abgestritten, dass es sich bei dem skurrilen Video um Wahlkampfwerbung dreht.