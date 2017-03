SPÖ uneins über Linie im Konflikt mit Erdogan

Einigkeit sieht anders aus: Während Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ein europaweites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker im Ausland fordert, schlägt sein Parteiokollege, der EU- Abgeordnete Eugen Freund, ganz andere Töne an. "Meiner Meinung nach sind die demokratischen Institutionen in Österreich stark genug, um auch einen türkischen Präsidenten auszuhalten. Ein wenig mehr Gelassenheit könnte nicht schaden", so Freund in einer Videobotschaft.