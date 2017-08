SPÖ: "Pleiten- , Pech- und Pannenserie fortgesetzt"

"Fast egal, was da rauskommt, der Schaden ist eingetreten, das ist gar keine Frage. Es ist ja nicht das erste Unding, das da in der SPÖ- Kampagne passiert, sondern eine fortgesetzte Serie an Pleiten, Pech und Pannen." So analysiert Politik- und Kommunikationsberater Thomas Hofer im krone.at- Livetalk am Mittwoch den Imageverlust der SPÖ nach der Verhaftung des Polit- Beraters von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Tal Silberstein.