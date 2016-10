Spaziergängerin: "Es ist wirklich die Hölle"

Eine 39- jährige Frau ist am Freitagabend in einem Park im Wiener Bezirk Favoriten von einem Unbekannten vergewaltigt worden. krone.tv hat sich vor Ort bei den Besuchern des Parks umgehört: Viele fühlen sich nach der Tat unsicher und meiden bestimmte Plätze in der Parkanlage Löwygrube.