Sozialistische Jugend irritiert mit "Dollfuß"- PK

Freitagfrüh am Minoritenplatz in Wien. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), Austrofaschist Engelbert Dollfuß und Ex- Staatskanzler Klemens von Metternich geben eine Pressekonferenz. Hinter der skurrilen Aktion steckt die sozialistische Jugend rund um SP- Rebellin Julia Herr. Der Protestsketch gilt dem Innenminister. Für Herr ähneln Sobotkas Vorschläge (Demonstrationsrecht und Sicherheit) den politischen Haltungen der Türkei, Polens und Ungarns ...