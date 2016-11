Sozialdemokraten: "Pakt für sozialen Fortschritt"

"Unser Ziel ist es, eine Allianz zu bauen, die für einen Politikwechsel in Europa eintritt." Zu diesem Zweck präsentierte Bundeskanzler und SPÖ- Chef Christian Kern am Dienstag gemeinsam mit seinen deutschen und schwedischen Amtskollegen einen "Europäischen Pakt für sozialen Fortschritt", der die sozialdemokratischen Vorstellungen eines Kurswechsels in Europa zusammenfasst.