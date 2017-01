Sogar Zwölfjähriger in Wiener Terrorbande dabei!

Knalleffekt rund um die Ermittlungen zum geplanten Terrorattentat in Wien: Ein erst zwölf Jahre alter Bub mit mazedonischen Wurzeln ist laut Informationen der "Krone" in das IS- Netzwerk verwickelt. Am Sonntag fand eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Schülers in Wien statt. Festgenommen wurde der Zwölfjährige freilich nicht - aufgrund seines Alters ist er noch strafunmündig.