Sobotka: "Täter hat eindeutig IS- Hintergrund"

Nach dem brutalen Doppelmord an einem Linzer Ehepaar am vergangenen Freitag präsentierte Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Mittwoch neue brisante Details zum mutmaßlichen Mörder. "Er ist ein radikalisierter Moslem mit eindeutigem IS- Hintergrund", so der Innenminister anlässlich einer Pressekonferenz am Mittwochabend. Der Verdächtige - ein 54 Jahre alter Moslem aus Tunesien - hatte bekanntlich aus Hass auf die FPÖ das Blutbad angerichtet.