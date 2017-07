Sobotka: "90 bis 99 Prozent der Dealer Fremde"

ÖVP- Innenminister Wolfgang Sobotka und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Konrad Kogler, haben am Donnerstag den jährlichen Lagebericht zur Suchtmittelkriminalität präsentiert. 2016 ist das Rekordjahr für Anzeigen: Insgesamt waren es 36.235 - also ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt sichergestellt wurde mehr als eine Tonne Drogen - der Verkaufswert: 26 Millionen Euro. Auch brisant: 90 bis 99 Prozent der öffentlichen Dealer in Wien seien Nicht- Österreicher.