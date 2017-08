So zerstörte ein Russen- Jet ganzen IS- Konvoi

Die russische Luftwaffe hat im Osten Syriens einen großen Konvoi der Terrormiliz Islamischer Staat zerstört. Bei dem Angriff seien 200 IS- Kämpfer getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag mit. Im Video sieht man Satellitenaufnahmen, die den Angriff und die Zerstörung zeigen.