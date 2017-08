So reagiert die Mutter des Amokläufers auf die Tat

Nach den schrecklichen Gewaltexzessen bei einer Kundgebung von Rechtsextremisten in Charlottesville im US- Bundesstaat Virginia steht die Stadt unter Schock. Neben den Angehörigen der Opfer fragt sich jedoch auch jene Person, die den 20- jährigen Amokfahrer James Alex Fields Jr. - er hatte seinen Wagen in die Menge gelenkt, eine 32- Jährige starb, zahlreiche weitere wurden verletzt - eigentlich am besten kennen sollte, nach dem Warum - und zwar Samantha Bloom, die Mutter des 20- jährigen Verdächtigen.