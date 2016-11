So kopiert China die Waffensysteme des Westens

Seit rund zwei Jahrzehnten investiert die Führung in China massiv in die Streitkräfte des Landes. Sogar die USA als militärische Supermacht soll so herausgefordert werden. Weil aber niemand der Volksrepublik Flugzeuge, Panzer und Waffen verkaufen wollte, produziert man kurzerhand selbst. Und nicht selten ähneln die Produkte verdächtig westlichen Vorbildern, wie etwa das Kampfflugzeug J- 10.