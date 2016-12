So kämpfen die "Flying Cholitas" für ihre Rechte

Die Flying Cholitas, die in La Paz, dem Regierungssitz Boliviens, in den Ring steigen, bieten ihren Zuschauern und Fans in Wrestling- Manier eine Show der Extraklasse. Mit ausladenen Röcken "fliegen" die Kämpferinnen bei ihren waghalsigen Sprüngen und Manövern geradezu durch den Ring. Die "Flying Cholitas" kämpfen nicht einfach gegeneinander, sondern gleichzeitg miteinander gegen die Unterdrückung und Herabwürdigung, die den indigenen Frauen in ihren Gemeinden in Südamerika wiederfährt.