So fühlt sich "Stage Flying" auf der Donauinsel an

Action am Donauinselfest: Von 23. bis 25. Juni können Besucher mit einem überdimensionalen Flying Fox über die Insel schweben. Mit dem "Eurowings Stage Flying" fliegen Mutige 160 Meter am Seil über die Partycrowd vor, bevor sie neben dem Backstage- Bereich der KRONEHIT- Bühne landen. Ein besonderes Erlebnis versprechen Nachtflüge, wenn die beeindruckende Beleuchtung einen zusätzlichen Kick gibt. Das kostenlose Flugerlebnis kann sowohl online über einen Web- Check- in als auch direkt vor Ort gebucht werden. Die Abflüge finden jeden Tag zwischen 14.00 Uhr und Mitternacht statt. "Krone"- Redakteur Oliver hat es vorab getestet.