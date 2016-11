So erlebten wir die Terror- Schlacht von Paris

Vor einem Jahr kam der islamistische Terror in Europa endgültig an: Am Abend des 13. November erschossen Terroristen im Pariser Club Bataclan 90 Menschen. Zeitgleich wurde auch ein Angriff auf die Fußballarena Stade de France durchgeführt, in dem gerade das Ländermatch Frankreich gegen Deutschland stattfand. Insgesamt kostete die Horrornacht 130 Menschen das Leben.