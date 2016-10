"So ein Hass- Posting kann sehr teuer werden"

Es brodelt in den sozialen Netzwerken: Immer mehr Menschen verleihen ihrem Hass gegenüber Ausländern und Politik offen auf Facebook & Co. Ausdruck - und übersehen dabei, dass dies sowohl straf- als auch zivilrechtliche Konsequenzen haben kann, wie die Wiener Medienanwältin Katharina Raabe- Stuppnig gegenüber krone.tv erläutert: "So ein unüberlegtes Hass- Posting kann sehr teuer werden."