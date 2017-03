So denken Türken in Wien über Erdogan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan buhlt um Stimmen für sein umstrittenes Verfassungsreferendum - auch in der EU, und das mit wenig zimperlichen Mitteln. Das Votum zur neuen Verfassung am 16. April soll laut Kritikern die Rechte des Parlaments erheblich einschränken und auf den Präsidenten selbst übertragen. Daraus soll ein "Ein- Personen- Regime" entstehen. Knapp 3,7 Millionen Türken wohnen außerhalb der Heimat in Europa. krone.tv sprach mit Wiener Türken über Erdogan.