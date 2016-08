Sixtinische Kapelle in Votivkirche nachgebaut

Visuelles Erlebnis ab 1. September in der Votivkirche in Wien: Dort wird mit Fotos in Originalgröße, die der legendäre Erich Lessing von Michelangelos weltberühmten Fresken gemacht hat, die Sixtinische Kapelle nachgebaut. Die Schau "Michelangelos Sixtinische Kapelle" ist bei ihrer ersten Europa- Station bis 4. Dezember zu sehen.