Silvesterpfad: So feierten die Wiener

Der 27. Wiener Silvesterpfad ist mit rund 650.000 Besuchern friedlich und beschwingt verlaufen. An den neun Standorten in der Innenstadt sowie je einem beim Riesenrad und in der Seestadt Aspern herrschte ausgelassene Stimmung. Auch die Polizei zeigte sich zufrieden, denn ihre diensthabenden Beamten seien laut einem Sprecher im Zuge des Massenevents mit "nichts Erwähnenswertem" konfrontiert worden, wie noch in der Nacht vermeldet wurde.