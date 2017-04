Siebenjähriges Mädchen von Auto angefahren - tot!

Unfalldrama in Wien- Meidling: Am Dienstagnachmittag kam ein erst siebenjähriges Mädchen ums Leben, als es von einem Auto in der Hetzendorfer Straße angefahren wurde. Das Kind wurde von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert. Die Siebenjährige erlag noch an der Unglücksstelle ihren schweren Verletzungen.