Siebenjährige tot: War Auto 20 km/h zu schnell?

Im Unfalldrama in Wien- Meidling, bei dem am Dienstagnachmittag eine siebenjährige Volksschülerin angefahren wurde und ums Leben kam, laufen Ermittlungen gegen den Lenker des Autos. Der Verdacht: fahrlässige Tötung. Denn Fahrer und Beifahrer hätten angegeben, dass sie in der 30er- Zone "mit rund 50 km/h unterwegs waren", so Polizeisprecher Patrick Maierhofer.