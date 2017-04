Selfie auf Brücke: 18 Meter in die Tiefe gestürzt

Für das perfekte Selfie gehen einige Menschen ziemlich weit - manche auch etwas zu weit. Eine junge Frau war mit ihren Freunden in einem gesperrten Bereich der Forest Hill Brücke in Sacramento unterwegs, um ein Selfie zu machen, als sie ausrutschte und 18 Meter in die Tiefe stürzte. Die Frau hatte unglaubliches Glück: Sie überlebte den Absturz und erlitt nicht lebensgefährliche Knochenbrüche.