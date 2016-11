Seit 1996: Halbe Million Tote durch Unwetter

Es ist eine verheerende Bilanz: In den vergangenen 19 Jahren haben extreme Wetterereignisse wie Stürme, Hitzewellen und Überschwemmungen weltweit mehr als 528.000 Menschen getötet und Sachschäden in Höhe von 2,78 Billionen Euro angerichtet. Das geht aus dem neuen globalen Klima- Risiko- Index (KRI) hervor, den die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch am Dienstag zugleich in der deutschen Stadt Bonn und in der marokkanischen Stadt Marrakesch veröffentlichte.