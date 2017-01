Sechs Tote bei Hubschrauberabsturz in Italien

Ein Rettungshubschrauber mit sechs Personen an Bord ist am Dienstag unweit der Abruzzen- Hauptstadt L'Aquila aus einer Höhe von etwa 500 Metern in eine Schlucht gestürzt. Alle Insassen kamen dabei ums Leben. Der Helikopter war unterwegs gewesen, um einen Verletzten von einer Skipiste in der Ortschaft Campo Felice nahe des Gran- Sasso- Massivs ins Spital zu bringen. Zeugen berichteten von einem "lauten Knall".