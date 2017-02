Secession wird um 3 Millionen Euro generalsaniert

Zu ihrer Errichtungszeit heiß umstritten, möchte heute wohl kaum jemand die goldene Kuppel der Secession in Wien missen. Da aber mittlerweile nicht mehr alles glänzt, was Gold ist, steht nach 30 Jahren wieder einmal eine Generalsanierung des Jugendstilbaus von Architekt Joseph Maria Olbrich an. Auf die fast drei Million Euro schwere Maßnahme haben sich nun Secession, Bund und Stadt Wien geeinigt.