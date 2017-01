Sebastian Kurz bestellt Anti- Terror- Beauftragten

Außenminister Sebastian Kurz hat als neuer OSZE- Vorsitzender umgehend einen Anti- Terror- Sonderbeauftragten bestellt: Peter Neumann, der als Professor am renommierten King's College in London doziert und als Experte für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit gilt, soll zunächst eine Bestandsaufnahme über die diesbezügliche Lage in den 57 OSZE- Mitgliedsstaaten machen. Damit will Kurz auf die "Bedrohung der inneren Sicherheit" reagieren.