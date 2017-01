Schwere Vorwürfe gegen Elite- Einheit "Navy Seals"

Gegen die legendäre und weltbekannte US- Spezialeinheit "Navy Seals" sind schwere Vorwürfe erhoben worden. Ein Dossier der US- Website "The Intercept" soll angebliche Gräueltaten der Elitesoldaten über mehrere Jahre beweisen. Konkret handelt es sich um grausame Foltermethoden, Enthauptungen und Leichenschändungen. Laut den Recherchen sollen die meisten Verbrechen in Afghanistan begangen worden sein.