Schweden: Musikfestival findet nicht mehr statt

Sexuelle Übergriffe bei einem der größten Musikfestivals in Schweden führen nun dazu, dass das Spektakel 2018 ausfallen wird. Wie die Polizei am Dienstag bestätigte, hatten am Wochenende bei dem mehrtägigen Bravalla- Festival in Norrköping vier Frauen angegeben, vergewaltigt worden zu sein. Eines der Opfer soll sogar während eines Konzerts in der Zuschauermenge misshandelt worden sein.