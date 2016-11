Schussattentat in Wien: Prozess wird wiederholt

Der Prozess um einen Mordanschlag im Sommer 2015 in Wien, bei dem ein völlig unbeteiligter 13- Jähriger in die Schusslinie geriet und lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Donnerstagnachmittag ohne Urteil zu Ende gegangen. Die drei Berufsrichter setzten das Urteil wegen Irrtums der Geschworenen aus, nachdem die Laienrichter den Angeklagten vom Vorwurf des zweifachen versuchten Mordes freigesprochen hatten.