Schulz: Zustand der EU ist "besorgniserregend"

Der Zustand der Europäischen Union ist nach Ansicht von EU- Parlamentspräsident Martin Schulz nicht gut. "Die Situation ist besorgniserregend", sagte Schulz am Donnerstag bei der Diskussion "Stimmen der Zukunft Europas" in Wien. Schulz plädierte für eine klarere Kompetenzverteilung und "fundamentale Reform", notfalls über eine EU- Vertragsänderung. Der Mut dazu sei aber begrenzt, so der Deutsche.